16 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Almanya Dışişleri Bakanı Haiko Maas'ten son dakika Libya ve Berlin Konferansı açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.02.2020 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020
ALMANYA'DAN FLAŞ LİBYA AÇIKLAMASI

Son dakika... Almanya Dışişleri Bakanı Haiko Maas, Münih'teki toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Tüm taraflar Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti'' dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'da ateşkesin bağlayıcı şekilde sağlanmasının bundan sonraki siyasi süreç için önemli olduğunu belirterek "(Münih'teki toplantıda) Biz de Türkiye olarak tek çözümün siyasi çözüm olduğunu ve bunun için de Hafter'in ihlallerinin ve saldırganlığının durdurulması gerektiğini vurguladık." açıklamasında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Haiko Maas, Münih'teki toplantısı sonrası yaptığı açıaçıklamada ,"Tüm taraflar Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti'' dedi.
İtalya'da kritik Libya toplantısı! Tarih açıklandı İTALYA'DA KRİTİK LİBYA TOPLANTISI! TARİH AÇIKLANDI

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: HAFTER'İN İHLALLERİ VE SALDIRGANLIĞININ DURDURULMASI GEREK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'da ateşkesin bağlayıcı şekilde sağlanmasının bundan sonraki siyasi süreç için önemli olduğunu belirterek "(Münih'teki toplantıda) Biz de Türkiye olarak tek çözümün siyasi çözüm olduğunu ve bunun için de Hafter'in ihlallerinin ve saldırganlığının durdurulması gerektiğini vurguladık." dedi.

Çavuşoğlu, Almanya'nın Münih kentinde, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin canlandırılması amacıyla düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısından sonra açıklamalarda bulundu.

Libya'da ateşkesin bağlayıcı şekilde sağlanmasının bundan sonraki siyasi süreç için önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bundan sonra Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası örgütlerle de neler yapacağız onları konuştuk. Biz de Türkiye olarak tek çözümün siyasi çözüm olduğunu ve bunun için de (Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife) Hafter'in ihlallerinin ve saldırganlığının durdurulması gerektiğini vurguladık." diye konuştu.

Bir sonraki Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısının Roma'da yapılacağını belirten Çavuşoğlu, "Tarihini İtalyanlarla belirleyeceğiz." dedi.

UHM Başkanı Serrac'dan flaş Türkiye açıklaması ve Hafter'e tokat gibi yanıt! UHM BAŞKANI SERRAC'DAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI VE HAFTER'E TOKAT GİBİ YANIT!
UHM Başkanı Serrac'dan flaş Türkiye açıklaması ve Hafter'e tokat gibi yanıt!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN