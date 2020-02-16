İsrail'den Gazze'de Hamas'a ait hedeflere saldırı!

İsrail, Gazze'de Hamas Hareketi'ne ait hedeflere hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu, dün akşam yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşim birimlerine Gazze tarafından iki adet roket saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, " Gazze 'de Hamas 'a ait askeri üs dahil birçok hedefe saldırı düzenlendiğini" belirtti.

Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Deyr el-Beleh'teki üssünün hedef alındığı saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

İsrail ordusu, dün akşam yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşim birimlerine Gazze tarafından iki adet roket saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.