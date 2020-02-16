Esad rejimi çadırda yaşayan sivilleri öldürmeye başladı
Suriye'de kendi halkını öldüren Esad, evlerinden kaçarak çadır kamplarında yaşayanları hedef almaya başladı. İnsanlığın katili Esad, ordusuna sivillere de acınmaması yönünde talimat verdi. Suriye'de katliam yaşanırken Avrupa'nın sessizliğine tepki gösteren bir sığınmacı "Türkiye’den başka bize sahip çıkan yok" dedi.
Esad Rejimi İdlib'i bombalamaya devam ediyor. Şehrin güneyinden doğusuna havadan ve karadan saldırılar düzenleyen Suriye Ordusu, milyonlarca sivili tehdit ediyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü sınır kapısına 25-30 kilometre mesafede süren çatışmalarda Esad askerleri, İdlib'in doğusunda yer alan Etarıp ve kırsalına bombalar yağdırıyor.
Çatışmalardan kaçan insanlar da Türkiye sınırına göç etmeye devam ediyor. Esad rejimi, milyonlarca sivilin sığındığı sınır hattını da tehdit ediyor. Bölgede bulunan sivillerin direnişi kırmak isteyen Suriye Ordusu sınırın sıfır noktasında bulunan çadır kamplara da bombalar yağdırmaya başladı. İdliblilerin güvenli bir liman olarak gördüğü Türkiye sınırını vuran Suriye rejimi, bölge halkında panik ve korku yaratmak istiyor.
"ONLARI ALLAH'A HAVALE EDIYORUZ"
Suriye Ordusu'nun ilerleyişini durdurmak ve sivil katliamın önüne geçmek için bölgeye konuşlanan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) şehrin doğusunda Kefer Kermin, Al Janna ve Etarıp'a zırhlı araçlarla Suriye Ordusu'nun karşısına bir duvar ördü. Muhaliflerin bölgede başlattığı kara operasyonlarına da TSK, Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA), obüs ve tanklarla ateş desteği verdi.
Suriye Ordusu'nun zulmünden kaçan milyonlarca sivil büyük bir insanlık dramı yaşıyor. Çadır kampların ağzına kadar dolduğu bölgelerde sığınacak bir yer arayan insanlar, oradan oraya göç ediyor. Soğuk kış günlerinde yalın ayak dolaşan çocuklar hastalıkla boğuşuyor. Barınma, beslenme, alt yapı ve hijyen sorunlarıyla karşı karşıya kalan insanlar salgın hastalık tehlikesi bekliyor. Bölgeye göçlerin artması nedeniyle İdlib'in Kefer Lusin bölgesinde Türkiye tarafından inşa edilen çadır kampta gözleri yaşlı bir şekilde yaşadığı acıları anlatan Emine İsmail El Ubeyt, "Halep'in köylerinden kaçıp geldim. Eşim yok, çocuklarım hepsi başka ülkelerde. Günlerce dışarıda yattım. Böyle bir acı, böyle bir zulüm görmedik. Bir halk burada kırılıyor. Türkiye'den başka sahip çıkanımız yok. Bir lokma ekmeğe bizi muhtaç ettiler. Bize bunu yaşatanları Allah'a havale ediyoruz" diye konuştu.
3 AYDA 830 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ
Birleşmiş Milletler (BM) İdlib'de son 3 ayda 830 binden fazla kişinin, son 3 günde ise 143 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, devam eden çatışmalar nedeniyle İdlib ve Halep'te salı gününden beri 72 hastane ve sağlık merkezinin faaliyetlerini askıya aldığını belirtti.
İDLİB'DE AY YILDIZLI BİR SEVDA...
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye İdlib'de rejim güçleri ve destekçilerinin bombalarından korumaya çalıştığı siviller Mehmetçiğe sevdalı. Türkiye'nin rejim güçlerinin ilerleyişini durdurmak için tuttuğu 3 noktadan biri olan Binniş'te halk Türk bayraklarıyla ilçede konvoy oluşturdu. Mehmetçik, halkla sohbet etti. İdlibliler Türkiye'ye duydukları minnettarlığı TSK görevlilerine sarılarak gösterdi.
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