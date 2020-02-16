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Bağdat'ta ABD güçlerinin olduğu Yeşil Bölge'ye saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.02.2020 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020
ABD GÜÇLERİNİN OLDUĞU BÖLGEYE SALDIRI

Irak'ın başkenti 'ta güçlerinin konuşlu olduğu 'ye üç katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, 'taki 'nin gece saatlerinde üç katyuşa füzesiyle hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

ABD TARAFINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı Sözcüsü Albay Myles Caggins, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerinin konuşlandığı üs yakınına füzelerin düştüğünü doğruladı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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