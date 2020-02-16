Bağdat'ta ABD güçlerinin olduğu Yeşil Bölge'ye saldırı
Giriş Tarihi: 16.02.2020 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD güçlerinin konuşlu olduğu Yeşil Bölge'ye üç katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'taki Yeşil Bölge'nin gece saatlerinde üç katyuşa füzesiyle hedef alındığı ifade edildi.
Açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.
ABD TARAFINDAN AÇIKLAMA
Öte yandan ABD Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı Sözcüsü Albay Myles Caggins, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerinin konuşlandığı üs yakınına füzelerin düştüğünü doğruladı.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
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