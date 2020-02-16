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İran ile Irak, Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili ortak komite kuracak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.02.2020
ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ ORTAK KOMİTE KURULACAK

ile 'ın, tarafından öldürülen ve el-Mühendis'in öldürülmesiyle ilgili takip komitesi kurma konusunda uzlaştıkları bildirildi.

resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Adalet Bakan Yardımcısı Mahmud Abbasi, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları ve Uluslararası İş Birliği Merkezi Genel Müdürü Kemal Emin Haşim ve Irak Genel Savcı Yardımcısı Zari Cabir Ferhud ile Tahran'da bir araya geldi.

Abbasi, görüşmede yaptığı konuşmada, iki ülke arasında hukuk ve yargı alanında yapılan anlaşmalara işaret ederek Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesinin hukuki boyutunun İran ve Irak tarafından uluslararası arenada takip edilebileceğini söyledi.

Abbasi, olayla ilgili ortak bir hukuk komitesinin oluşturulabileceğini ve iki ülkenin yargı erki başkanlarının toplantısında konunun gündeme gelebileceğini kaydetti.

Haşim ve Ferhud da ortak komite önerisini olumlu karşıladıkları ve bu konuda uzlaşının sağlandığını kaydetti.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

İran'ın bölgedeki askeri-istihbari operasyonlarının başındaki isim olarak bilinen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün eski komutanı ve Başkan Yardımcısı el-Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi, 3 Ocak'taki saldırısında hayatını kaybetmişti.

Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırıda ABD askerlerinin kayıp vermediğini duyuran ABD (), daha sonra saldırıyla ilgili 109 ABD askerine "travmatik beyin hasarı" teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Süleymani'nin intikamı alındı mı? Süleymani İran için neyi ifade ediyordu? SÜLEYMANİ'NİN İNTİKAMI ALINDI MI? SÜLEYMANİ İRAN İÇİN NEYİ İFADE EDİYORDU?

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