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İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.02.2020
İRAN'DA KORKUTAN DEPREM

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı 'nda 5,8 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü olan 5,8 büyüklüğündeki yerel saatle 16.00'da kaydedildi.

Depremin 13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Bu arada 5,8 büyülüğündeki depremden önce saat 15.54'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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