Coronavirüs'ten ölenlerin sayısı 1666'ya çıktı
Tüm dünyanın korkuyla takip ettiği Coronavirüs salgınının Çin'deki güncel bilançosu açıklandı. Yapılan resmi açıklamada koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 1666’ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 68 bin 500’e çıktı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke genelinde şüpheli vaka sayısının 8 bin 228, virüslü hastalarla temas ettikleri gerekçesiyle müşahade altına alınan kişi sayısının 158 bin 764 olduğu bildirildi.
Öte yandan Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı, biri Hong Kong'da olmak üzere 1666'ya yükseldi. Kesinleşen virüs bulaşan kişi sayısı, 11 bin 272'sinin durumu ağır olmak üzere, 68 bin 500'e çıktı. Bugüne kadar iyileşerek taburcu olanların sayısı 9 bin 419'a ulaştı.
Çin ana karası dışında ise Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde vaka sayısı 84'e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde bu sayı 10 olarak belirlendi.
SON 24 SAATTE...
Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede son 24 saatte 142 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 9 yeni vaka tespit edildi. Yeni can kayıplarının 139'u Hubey, 2'si Sıçuan eyaletlerinde, 2'si de başkent Pekin ile Çongçing kentlerinde oldu.
Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.
İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.
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