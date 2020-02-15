Koronavirüs sağlık personelini de vurdu!
Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık personelinden bin 716’sına virüs bulaştı, bunlardan 6’sı yaşamını yitirdi.
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık personelinden bin 716'sına virüs bulaştı, bunlardan 6'sı yaşamını yitirdi.
Ülkede Kovid-19 salgınının hızla yayılmasından bu yana Hubey'e 189 takım halinde 21 bin 569 sağlık personeli takviye olarak gönderildi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Yardımcı Direktörü Zıng Yişin, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 ile mücadelede görev yapan bin 716 sağlık personeline virüsün bulaştığını, bunlardan bin 502'sinin bunu Hubey'de kaptığını açıkladı.
Zıng, virüs bulaşan sağlık personelinden 6'sının ise hayatını kaybettiğini belirtti.
ÇİN'E KOVİD-19 SALGININA KARŞI 33 ÜLKEDEN YARDIM GÖNDERİLDİ
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, sosyal paylaşım platformu WeChat üzerinden düzenlediği basın toplantısında, bugün itibarıyla ülkelerine, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 33 ülke ve 4 uluslararası organizasyonun yardımda bulunduğunu açıkladı.
Ülkesinin salgınla mücadelede kendi gücüne güvendiğini ve bu konuda kabiliyetli olduğuna inandığını vurgulayan Sözcü Gıng, "Uluslararası toplumun, özellikle gelişmekte olan ülkelerin samimi destek ve dostane yardımlarını memnuniyetle karşılıyoruz ve bunun için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
BUGÜN İTİBARIYLA ÖLÜ SAYISI 1381'E ÇIKTI
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NHC) yapılan açıklamada, biri Hong Kong'da olmak üzere Kovid-19 salgınında ölü sayısının 1381'e çıktığı, ülkede toplam Kovid-19 tespit edilen vaka sayısının 63 bin 851'e ulaştığı belirtilmişti.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.
İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.
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