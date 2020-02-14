Boeing ABD ekonomisini vurdu!

ABD'de sanayi üretimi, ocakta aylık yüzde 0,3 azalarak piyasa beklentisinin üzerinde bir düşüş kaydetti. Ülkede sanayi üretimi ocakta önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azaldı ve beklentinin üzerinde bir düşüş gösterdi. Bu dönemde kapasite kullanım oranı piyasa beklentisini karşılayarak yüzde 76,8 seviyesinde gerçekleşti.

ABD'de sanayi üretimi, ocakta aylık yüzde 0,3 azalarak piyasa beklentisinin üzerinde bir düşüş kaydetti. ABD Merkez Bankası (Fed) raporuna göre, ülkede sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azaldı.

Geçen yıl aralık ayında da yüzde 4 gerileyen veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,2 azalması yönündeydi.

Beklentiden fazla düşüş gösteren sanayi üretiminde, mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları ve ülkenin önemli üreticilerinden birinin uçak üretimini yavaşlatmasının belirleyici rol oynadığı bildirildi.

Söz konusu dönemde imalat sanayi üretimi de yüzde 0,1 azalarak piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.



Kapasite kullanım oranı ise ocakta piyasa beklentisini karşılayarak yüzde 76,8 seviyesinde gerçekleşti. Bununla birlikte bu oran Eylül 2017'den bu yana görülen en düşük oran olarak kayda geçti.



BOEİNG'İN "737 MAX 8" ETKİSİ

ABD medyasında yer alan haberlere göre, sanayi üretimindeki düşüşte ülkenin önde gelen uçak üreticilerinden Boeing'in "737 Max 8" tipi uçakların uçuşunun durdurulmasının etkili olduğu belirtildi.

Boeing, "737 Max 8" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı kazalar nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.