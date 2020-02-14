Türkiye Google'a faturayı kesti! Rekor ceza
Giriş Tarihi: 14.02.2020
Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Google'a 98 milyon 354 bin liralık para cezası verilmesine karar verildi.
Google'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.
Google'a 98 milyon 354 bin lira idari para cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.
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