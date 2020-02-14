14 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Türkiye Google'a faturayı kesti! Rekor ceza

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.02.2020
TÜRKİYE GOOGLE'A FATURAYI KESTİ! REKOR CEZA

Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International , Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Google'a 98 milyon 354 bin liralık para cezası verilmesine karar verildi.

'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Google'a 98 milyon 354 bin lira idari para cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN