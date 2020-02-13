Dünyanın en yaşlı erkeği Japonya’da! Chitetsu Watanabe 112 yaşında rekoru devraldı! Uzun yaşamanın sırrı ne?
Japonya'da yaşayan 112 yaşındaki Chitetsu Watanabe, dünyanın en yaşlı erkeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Uzun yaşamanın sırrının "gülümsemek" olduğunu söyleyen Watanabe için kaldığı huzur evinde sertifika töreni düzenlendi.Yüksek yaşam beklentisi ile bilinen Japonya'dan yeni bir rekor geldi. Japonya'nın Niigata eyaletinde yaşayan 5 Mart 1907 doğumlu Chitetsu Watanabe, dünyanın en yaşlı erkeği olarak 112 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Uzun yaşamanın sırrının "gülümsemek" olduğunu söyleyen Watanabe için kaldığı huzur evinde sertifika töreni düzenlendi.
ÇİFTÇİ AİLENİN ÇOCUĞU
Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Watanabe'nin 20 yaşında gittiği Tayvan'da 18 sene yaşadıktan sonra, 2. Dünya Savaşı'nın ardından Japonya'ya geri döndüğü ve 5 çocuğu bulunduğu ifade edildi.
REKOR ŞU AN JAPONYA'DA!
Watanabe'nin, Japonya'nın Hokkaido bölgesinde yaşayan Masazo Nonaka'nın Ocak 2019'da 113 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dünyanın en yaşlı erkeği unvanını aldığı bildirilirdi.
116 yaşındaki Japon kadın Kane Tanaka'ya ise Mart 2019'da Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı kişisi unvanı verilmişti. Tanaka, geçtiğimiz günlerde 117. yaşını kutlamıştı.
Öte yandan dünyada şimdiye dek en uzun süre yaşayan insanın, 1997 yılında 122 yaşındayken hayata gözlerini yuman Fransız kadın Jeanne Louise Calment olduğu biliniyor.
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