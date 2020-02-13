Son dakika: Amazon'da genel merkezinde bomba alarmı!

Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre; Amazon'un Madrid'deki genel merkezi, telefonla gelen bomba ihbarı neticesinde tahliye edildi.

Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre; e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon'un n İspanya'nın başkenti Madrid'deki genel merkezi telefonla gelen bomba tehdidi sonrası tahliye edildi. İspanya polisi, bomba imha uzmanlarının binada arama yaptığını açıkladı.



Ayrıntılar geliyor...

AMAZON'UN KURUCUSU BEZOS REKOR FİYATA MALİKANE SATIN ALDI

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un ABD'nin Los Angeles kentinin Beverly Hills semtinde 165 milyon dolara bir malikane satın aldığı bildirildi.







(Fotoğrafta Amazon'un kurucusu Jeff Bezos)



LOS ANGELES'TA BİR İLK

Forbes dergisinde yer alan habere göre, Bezos'un Warner Bros film stüdyosunun kurucularından Jack Warner'ın 1937'de inşa ettirdiği malikane için ödediği 165 milyon dolar, Los Angeles'ta bugüne dek bir konut için ödenen en yüksek bedel oldu.



EVİN ÖZELLİKLERİ NELER?

36 bin metre kare alana kurulu, Georgia stili mimariye sahip malikanenin içinde iki ayrı misafir konutu, bir fidanlık, üç sera, tenis kortu, yüzme havuzu, golf sahası ve kendi tamirhanesi ile benzin dolum istasyonları olan bir araba garajı bulunuyor.

Amazon'un patronu, 31 Ocak-6 Şubat tarihlerinde, şirketteki 4,1 milyar dolar değerindeki kişisel hissesini satarak nakde çevirmişti.