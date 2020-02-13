ABD ordusundan Filipinler açıklaması
ABD Hint Pasifik Güçleri Komutanı Amiral Philip S. Davidson, Filipinler'in Amerikan askerlerinin ülkede bulunmasını ve eğitim yapmasını sağlayan Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı (VFA) sonlandırma planından vazgeçmesini umduklarını söyledi.
Filipinler'in salı günü anlaşmayı tek taraflı feshedeceğini açıklamasının ardından, ABD Dışişleri ile Filipin makamları arasındaki görüşmelerde anlaşmanın sürdürülmesi için bir ara yol bulunabileceği umudunu dile getiren Davidson, "Burada 180 günlük bir uyarı süresi söz konusu. Yani diplomatik girişimler için yeterli zaman var. Umarım başarılı sonuç alabiliriz." diye konuştu.
Amiral Davidson, Avustralya'nın Sydney kentinde bir düşünce kuruluşunun düzenlediği toplantıda konuştu.
Davidson, ABD'nin bölgedeki sınırlı sayıda müttefik ülkeyle bu türden ikili güvenlik paktları oluşturduğuna dikkati çekerek, "Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nın yürürlükten kalkması, Filipin ordusunun güneydeki aşırılıkçılarla mücadelesine desteğimizi, ülkede ortak eğitim ve harekat yapma kabiliyetimizi olumsuz etkileyecektir." ifadelerini kullandı.
FİLİPİN, VFA'YI TEK TARAFLI FESHETTİKLERİNİ DUYURDU
Amerikan Özel Kuvvetlerine bağlı askerler, terör örgütü DEAŞ bağlantılı aşırılıkçıların 2017'de ülkenin güneyindeki Mindanao eyaletinde Marawi kentindeki kuşatma sırasında Filipinler ordusuna destek vermişti.
ABD, Filipinler'e insan ve uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm ve siber güvenlik konularında da istihbarat desteği sağlıyor.
Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin, salı günü yaptığı açıklamada, Amerikan askerlerinin ülkede bulunmasını ve eğitim yapmasını sağlayan Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı (VFA) tek taraflı feshettiklerini ABD'nin Manila Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'na bildirdiklerini duyurmuştu.
Açıklamada, VFA'nın feshinin, anlaşmanın lağvedildiğine dair bildirimin Washington'a ulaşmasının ardından 180 gün sonra yürürlüğe gireceği, bu bekleme sürecinde her iki tarafın da anlaşmanın sürdürülmesine yönelik karar verebileceği belirtilmişti.
ANLAŞMAZLIĞIN GERİSİNDE ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ'NÜN VİZESİNİN İPTALİ VAR
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, eski Emniyet Genel Müdürü, Senatör Ronald dela Rosa'nın ABD'ye giriş vizesinin iptal edilmesinin ardından, 24 Ocak'ta televizyonda yaptığı konuşmada, "Sizi uyarıyorum. Eğer bu hatayı düzeltmezseniz, Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı lağvederim." ifadelerini kullanmıştı.
Senatör Dela Rosa, emniyet genel müdürü olduğu dönemde, Duterte'nin Haziran 2016'da iktidara geldiğinde başlattığı uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına önderlik etmişti.
Operasyonlar, polis güçlerinin kullandığı orantısız şiddet ve yargısız infaz iddiaları nedeniyle insan hakları savunucularının eleştirilerine hedef olmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İşte BAE gerçeği! Türkiye karşıtı lobilere...
- Rekoru kırdı! Sırrını açıkladı
- Macron'dan darbeci Hafter'e skandal davet
- Günlerce metro istasyonunda kaldı! Çektiği fotoğrafla birinci oldu
- Karantina altındaki gemiden korkunç haber!
- ABD'den uluslararası topluma "İdlib" çağrısı
- Koronavirüs'te şoke eden gelişme!
- Çin'de koronavirüse karşı 'sis tüneli'!
- Darbeci Hafter haddini aştı!
- BMGK'dan flaş Libya kararı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM aktüel katalog 14 Şubat: Sevgililer Günü sürprizleri BİM aktüel ürünler kataloğunda! BİM’de bu hafta…
- Emekliye promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne vaat ediyor?
- 8 bin 844 personel alımı müjdesi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte kadro dağılımı!
- Türkiye’nin konuştuğu olay! Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker serbest kalacak mı?
- Tarih belli oldu! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekilişi Mart’ta mı yapılacak?
- Kuruluş Osman 10. bölüm full izle!
- Emeklilere 368 TL ek ödeme! SGK, SSK, Bağ-Kur 2020 emeklilik düzenlemesi kapıda! Yaşa göre maaş…
- Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Sivas kar tatili oldu mu? Valilik MEB tatil açıklamaları…
- 13 Şubat Perşembe Van kar tatili var mı? Van yarın okullar tatil mi? Van Valiliği MEB açıklamaları!
- 13 Şubat Bitlis’te yarın okullar tatil mi? Bitlis kar tatili için son açıklama geldi!
- Elazığ’da okullar ne zaman açılacak? Elazığ okullar tatil mi? Elazığ Valiliği MEB son dakika açıklaması!
- Trabzon kar tatili var mı? 13 Şubat Perşembe Trabzon’da yarın okullar tatil mi? Trabzon Valiliği MEB…