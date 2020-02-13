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Koronavirüsün ateşi Japonya'ya sıçradı! İlk ölüm haberi geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.02.2020
KORONAVİRÜSÜN ATEŞİ JAPONYA'YA SIÇRADI!

Tüm dünyayı korkutan koronavirüsün ateşi 'ya da sıçradı. Ülkede koronavirüs salgınına yakalanan bir kişinin öldüğü bildirildi. Meydana gelen ölümün, Japonya'da bir olduğu açıklandı.

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve durdurulamayan koronavirüs kabusu sürüyor. Edinilen son dakika habaere göre; 'da korona virüsü teşhisi konulan bir kişi hayatını kaybetti. Vaka, ülkede korona virüsü kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsünden dolayı Japonya'da bir kişi hayatını kaybetti.

80'li yaşlarda olduğu belirtilen kadının, başkent Tokyo yakınlarındaki Kanagawa eyaletinde hayatını kaybettiği açıklandı. Daha önce korona virüsü teşhisi konan kadının ölüm nedeninin ise virüsün neden olduğu zatürre olduğu belirtildi.

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Yokohama'daki karantina gemisinde vaka sayısının bugün 219'a çıktığı Japonya'da, bir taksi şoförü ve bir doktorun da enfekte olduğu anlaşılmıştı. Ülke genelindeki vaka sayısı 250'yi bulurken, son gerçekleşen ölüm ise korona virüsü kaynaklı ilk can kaybı olarak kayıtlara geçti.

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