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Günlerce metro istasyonunda kaldı! Çektiği fotoğrafla birinci oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.02.2020
GÜNLERCE METRO İSTASYONUNDA KALDI! ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLA BİRİNCİ OLDU

'da bulunan Doğal Tarih Müzesi tarafından gerçekleştirilen ' Fotoğrafçılığı' ödüllerinde, halkın seçtiği Sam Rowley'in metroda 'kavga eden fareler' fotoğrafı birinci oldu.

metrosunda fareler bulunduğunu bilen Sam Rowley, istasyonda 5 gün kaldı. Rowley, bu süre içinde birbirleriyle mücadele eden iki fareyi fotoğraflamayı başardı.

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