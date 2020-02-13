Günlerce metro istasyonunda kaldı! Çektiği fotoğrafla birinci oldu

Londra'da bulunan Doğal Tarih Müzesi tarafından gerçekleştirilen 'Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı' ödüllerinde, halkın seçtiği Sam Rowley'in metroda 'kavga eden fareler' fotoğrafı birinci oldu.

Londra metrosunda fareler bulunduğunu bilen Sam Rowley, istasyonda 5 gün kaldı. Rowley, bu süre içinde birbirleriyle mücadele eden iki fareyi fotoğraflamayı başardı.