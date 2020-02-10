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Pakistan'dan Keşmir'de Hindistan'a operasyon!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.02.2020
PAKİSTAN'DAN KEŞMİR'DE HİNDİSTAN'A OPERASYON!

ordusunun, 'de son 24 saatte 10 Pakistanlı sivilin yaralanmasına sebep olan havan atışlarına verdiği karşılık sonucu 1 Hint askeri öldü, biri binbaşı 3 asker de yaralandı.

Ordudan yapılan açıklamada, 'i ikiye bölen Kontrol Hattı'nın tarafından son 24 saatte yapılan havan atışları sonucunda 4'ü ağır olmak üzere 10 sivilin yaralandığı belirtildi.

ordusunun atışlara hemen karşılık verdiği ifade edilen açıklamada, 1 askerinin öldüğü, biri binbaşı 3 askerin ise yaralandığı vurgulandı.

Açıklamada, vurulan Hint askeri noktasında yangın çıktığı ve karakolun kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Keşmir'in Pakistan kontrolündeki bölgesinde ağır yaralanan 4 kişiden 2'sinin çocuk, diğer ikisinin ise kadın olduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.

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