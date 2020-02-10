Ciara fırtınası Avrupa'da hava yolu ulaşımını durdurdu!

Avrupa'yı etkisi altına alan Ciara fırtınası hava ulaşımına büyük darbe vurdu. Aşırı rüzgar ve yağış nedeniyle yüzlerce uçak seferi iptal edildi. Londra'daki Heathrow Havaalanında 472 ve şehrin bir diğer uluslararası havalimanı olan Gatwick'te şu ana kadar 333 uçuş iptal edildi. Yine İngiltere'nin Birmingham Havalimanında 101, Manchester Havalimanında ise 74 uçuş gerçekleşmedi. Fırtına Amsterdam'da 247, Edinburgh'da ise 85 uçağın kalkmasına izin vermedi. Ciara, futbola da darbe vurdu. Almanya, Hollanda, İngiltere ve Belçika'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı maçlar ertelendi.

Avrupa'da İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkede etkili olan Garcia fırtınası havaalanlarında yüzlerce uçuşun iptal edilmesine neden oldu. Binlerce yolcu havaalanında mahsur kaldı.

Londra'ya iniş-kalkış durdu

İngiltre'nin başkenti Londra'da aşırı rüzgar nedeni ile Heathrow Havaalanında uçuşların hemen hemen tamamı iptal edildi. British Airlines toplamda 140 uçuşunu durdurdu. Rüzgarın uçakların kalkış ve inişlerini olumsuz etkileyeceği öngörüsünde bulunan yetkililer, yolcuların internet sitesi üzerinden uçuşlarıyla ilgili bilgi alabileceklerini duyurdu. Flight Radar 24, Heathrow'dan 472, şehrin bir diğer uluslararası havalimanı olan Gatwick'ten ise 333 uçuşun iptal olduğunu duyurdu. Yine İngiltere'nin Birmingham Havalimanında 101 Manchester Havaliamında ise 74 uçuş gerçekleşmedi. Fırtına Amsterdam'da 247, Edinburgh'da ise 85 uçağın kalkmasına izin vermedi. İptal edilen uçuşlardan 30 binden fazla yolcunun etkilendiği düşünülüyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki 6 ana havalimanından biri olan Heathrow'da 472 uçuş gerçekleşmedi. İptal edilen uçuşlar havalimanı ekranlarına yansıdı. Heathrow Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğine göre dünyanın en işlek birinci, toplam yolcu trafiğine göre ise dünyanın en işlek 3. havalimanı konumunda.

Brüksel'den de uçaklar havalanmıyor

Brüksel Havalimanı'nda çok sayıda şirket uçuşlarını iptal etti. Havalimanı yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, saatte yaklaşık 110 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle meydan hizmetlerinde aksamalar yaşandığı ve uçuş güvenliği için aralarında British Airways, Lufthansa ve KLM'nin de bulunduğu hava yolu şirketlerinin 60 uçuşunun iptal edildiği bildirildi.

Çok sayıda maç ertelendi

Avrupa'yı etkisi altına alan fırtına futbola darbe vurdu. Almanya, Hollanda, İngiltere ve Belçika'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı maçlar ertelendi.