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Irak'ta 5 DEAŞ üyesi yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.02.2020
IRAK'TA 5 DEAŞ ÜYESİ YAKALANDI

'ın kentinin güneyinde bir kontrol noktasında yapılan denetimde 5 üyesinin yakalandığı bildirildi. Musul İl Meclis Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'un güneyinde bir kontrol noktasından kente geçmek isteyen 5 örgüt üyesinin yakalandığını söyledi.

Kaplan, kentin güney girişindeki Nasır kontrol noktasında durdurulan araçtaki yolculardan şüphelenen polis memurlarının yaptıkları denetim sırasında, yolcuların üyesi olduklarının ortaya çıktığını ifade etti.

Yakalanan kişilerin arananlar listesinde yer aldığını ve kentin güvenliğini bozma hazırlığında olduklarını aktaran Kaplan, yakalanan örgüt üyeleri hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Eski Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de, terör örgütü DEAŞ'ın askeri varlığının sona erdiğini bildirmişti.

Buna rağmen DEAŞ, özellikle kırsal bölgelerde ve gece saatlerinde güvenlik güçleriyle sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

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