Tayland'da dehşet! 26 kişiyi öldüren asker vurularak öldürüldü...

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland’da firari asker dehşeti yaşandı. Kışladan firar eden bir asker, silahla alışveriş merkezini bastı. Etrafa kurşun yağdırdı. Olayda saldırgan dahil 27 kişi yaşamını yitirdi, 57 kişi yaralandı. Saldırganın vurularak öldürüldüğü bildirildi. Kışladan ayrıldıktan sonra da sivillere ateş açan firari asker, Nakhon Ratchasima kentindeki bir alışveriş merkezinde saklanıyordu.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Jakrapanth Thomma adlı saldırgan asker, Nakhon Ratchasima'da 17 saatten fazla saklandığı alışveriş merkezinde güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.

Ulusal Emniyet Müdürü Chakthip Chaijinda, yaptığı açıklamada, askerin öldürüldüğünü doğruladı.



Emniyet müdürü, Başbakan Pyaruth Chan-ocha'nın sald��rıya ilişkin detayları basın toplantısında aktaracağını ifade etti.

Surathampithak Kışlası'nda Jakrapanth Thomma adlı asker, dün komutanını ve iki askeri öldürdükten sonra askeri ciple firar etmişti.



27 ÖLÜ, 57 YARALI



Olayda saldırgan dahil 27 kişi yaşamını yitirdi, 57 kişi yaralandı.

Kışladan ayrıldıktan sonra da sivillere ateş açan firari asker, Nakhon Ratchasima kentindeki bir alışveriş merkezinde saklanıyordu.



OLAYDAN ÖNCE ASKER, GÜVENLİK KAMERALARINA BÖYLE YANSIDI....





Kışladan ayrıldıktan sonra da sivillere ateş açan firari asker, Nakhon Ratchasima kentindeki bir alışveriş merkezinde saklanıyordu.















