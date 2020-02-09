Azerbaycan için kritik gün! Halk sandık başında
Giriş Tarihi: 09.02.2020 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020
Azerbaycan'da, milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Milli Meclis üyelerini belirlemek için 6. kez seçim yapılan Azerbaycan'da, 125 sandalye için bin 314 aday yarışıyor.Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 6. kez sandık başına gidiyor.
Yaklaşık 5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 299'u kadın bin 314 aday yarışıyor.
Seçimi, yaklaşık 77 bin 700 yerli, 880 yabancı gözlemci izliyor.
Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a kadar devam edecek. Resmi olmayan ilk sonuçların bugün akşam saatlerinde açıklanacağı öngörülüyor.
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