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Esad rejimi ve Rusya İdlib'e saldırdı: 15 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.02.2020
İDLİB'E SALDIRI: 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

'de ve 'ya ait savaş uçaklarının kentindeki farklı yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 15 sivil hayatını kaybetti.

Havacılık Merkezi'nden yapılan açıklamada, Suriye'de ve 'ya ait savaş uçaklarının şehir merkezi ile İdlib'in kırsalındaki birçok yerleşim bölgesine hava saldırıları düzenlediği ve saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
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