07 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Financial Times yazdı: Trump, Huawei yüzünden Boris Johnson'a...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
KRİZ! TRUMP, JOHNSON'A ÇOK KIZDI VE TARTIŞMA YAŞANDI

'ın haberine göre Başkanı 'ın, 'nin Çinli teknoloji şirketi Huawei'ye ülkenin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer verme kararı sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la tartıştığı iddia edildi.

gazetesinin isimlerini vermediği ve Washington'daki yetkililere dayandırdığı haberine göre, Başkanı Trump, geçen hafta Başbakanı Boris Johnson'la telefonda görüştü.

Huawei konusunda uyarıları dinlenmeyen Trump, tepkisini sert şekilde ifade etti. Görüşmenin "çok zor" geçtiği ve Trump'ın tonunun İngiliz yetkilileri şaşırttığı belirtildi.

Gazetenin ulaştığı İngiltere Başbakanlık Ofisi ise görüşmeye ilişkin daha önce yayınlanan basın açıklaması dışında ekleyecekleri bir şey olmadığını kaydetti.

"ŞİRKETİN HAKİMİYETİNİN KIRILMASI İÇİN..."

Daha önce konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, "Başbakan, piyasanın çeşitlendirilmesi ve az sayıda şirketin hakimiyetinin kırılması için benzer düşünen ülkelerin birlikte çalışmasının önemini vurguladı." ifadeleri kullanılmıştı. da değerlendirme yapmadı.

ABD'NİN HUAWEI BASKISI

ABD, devletinin bir uzantısı olmak ve Çin istihbaratının sırları çalmasına yardım etmekle suçladığı Huawei'nin güvenlik riski oluşturduğunu savunuyor.

Huawei'nin mobil ağ ürünlerinin kullanılmasının ABD'nin istihbarat paylaşımını sınırlayabileceğini de belirten Washington, şirket ekipmanlarının kullanılmaması için ülkelere baskı yapıyor.

Geçen günlerde Çinli şirkete mobil ağlarda sınırlı bir rol verme kararı alan İngiltere ise, Huawei'yi liste dışı bırakmanın 5G'yi geciktireceğini ve maliyetin de kullancılar için artacağını savunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN