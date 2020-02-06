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Trump ve Guaido Beyaz Saray'da görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.02.2020
TRUMP VE GUAİDO BEYAZ SARAY'DA GÖRÜŞTÜ

Başkanı , Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ile 'da görüştü.

Trump ve Guaido öğle saatlerinde 'da bir araya geldi. Trump, Guaido'yu Beyaz Saray'ın girişinde karşıladı.

İkilinin görüşmesinden önce basına yapılması gereken açıklama ise son dakikada herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin iptal edildi. Ana görüşme de yine basına kapalı gerçekleştirildi.

Guaido, Trump'tan önce Başkan Yardımcısı Mike Pence ve bazı ABD'li siyasetçiler ile de bir araya geldi.

- GUAİDO YASAĞA RAĞMEN YURT DIŞINA ÇIKIYOR

ABD destekli Guaido, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) koyduğu yurt dışına çıkış yasağına rağmen 19 Ocak'ta 'ya geçmiş, bu ülkenin başkenti Bogota'da düzenlenen Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'na katılmıştı.

Etkinlikte ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşen Guaido, daha sonra Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 'nin Davos kasabasında düzenlenen zirvesine katılmak ve farklı temaslarda bulunmak üzere Avrupa'ya gitmişti.

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