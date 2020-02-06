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ABD'li efsane aktör Kirk Douglas hayatını kaybetti! Kirk Douglas kimdir?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.02.2020
ÜNLÜ AKTÖR HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberi! 'li ünlü aktör , 103 yaşında hayatını kaybetti. "Spartaküs", "", "Denizler Altında 20.000 Fersah" ve "Şampiyon" gibi unutulmaz filmlerin oyuncusu Douglas 103 yaşındaydı. Kirk Douglas kimdir?

'li ünlü aktör , 103 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun oğlu , babasının vefatını Instagram hesabından duyurdu.

OĞLU DUYURDU
Douglas, açıklamasında, "Kardeşlerim ve ben büyük bir üzüntüyle Kirk Douglas'ın bugün 103 yaşında aramızdan ayrıldığını duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

KİRK DOUGLAS KİMDİR?
Hollywood'un en ünlü aktörlerinden olan Kirk Douglas, "Spartaküs", "", "Denizler Altında 20.000 Fersah" ve "Şampiyon" gibi unutulmaz filmlerin oyuncusu olarak biliniyordu.

3 kez Oscar ödüllerine aday gösterilen Douglas, 1996 yılında Oscar Onur Ödülüne layık görülmüştü.

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