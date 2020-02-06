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Kudüs'te İsrail askerlerine araçlı saldırı: 12 yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.02.2020
İSRAİL ASKERLERİNE ARAÇLI SALDIRI: 12 YARALI VAR

'te sonucu biri ağır 12 askeri yaralandı. İsrail polisi, saldırıda kullanılan aracın işgal altındaki 'nın Beytüllahim kenti yakınında terk edilmiş halde bulunduğunu kaydetti.

ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sabah erken saatlerde 'te bir Filistinlinin aracını İsrail askerlerinin üzerine sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu biri ağır olmak üzere 12 İsrail askerinin yaralandığı, kaçan saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail polisi, saldırıda kullanılan aracın işgal altındaki 'nın Beytüllahim kenti yakınında terk edilmiş halde bulunduğunu kaydetti.

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