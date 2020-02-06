06 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.02.2020
ENDONEZYA'DA 6,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

, İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin Bangkalan bölgesinin 69 kilometre kuzeydoğu açıklarında olan depremin, 636 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

İlk belirlemelere göre ölen veya yaralananın olmadığı sonrasında tsunami alarmı da verilmedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN