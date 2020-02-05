Esad'ın Türk askerine saldırı sonrası ABD'den Türkiye çıkışı!
Son dakika haberine göre; ABD, Suriye'nin İdlib bölgesinde sivillere yönelik yaptığı saldırılar nedeniyle Esad rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah'a tepki gösterdi. İdlib'de hayatını kaybeden Türk askerleri için de taziyede bulunan açıklamada, Türkiye ile NATO müttefikliğine vurgu yapılarak, "Türkiye'nin meşru müdafaa amaçlı eylemlerini tamamıyla destekliyoruz" denildi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'deki saldırılara ve Beşşar Esad rejimi tarafından Türk askerlerine yapılan saldırıya ilişkin yaptığı son dakika yazılı açıklamada, Rusya, İran rejimi ve Hizbullah'ın Suriye'nin kuzeyinde ateşkes kurulmasını doğrudan engellediğini belirterek, "Bu barbarca saldırılar sona ermeli, insani erişim sağlanmalı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca barış sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.
Pompeo, Esad rejiminin, İdlib'i de içeren ülke çapında ateşkesi öngören 2254 sayılı BMGK kararına uymadığı sürece, uluslararası topluma yeniden entegrasyonunu engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.
"TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"
Esad rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah tarafından İdlib halkına yönelik yapılan saldırıları kınadıklarını kaydeden Pompeo, İdlib'de hayatını kaybeden Türk askerleri için de taziyede bulundu.
Pompeo, Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırının korkunç bir gerginliğe sebebiyet verdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Esad rejimi, Türk askerlerine yapılan saldırıların ardından devam ettiği saldırılarla sivilleri, kurtarma ekiplerini ve altyapıları hedef almaya devam ediyor. Bu tür eylemlerin karşısında NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanında duruyoruz ve hayatını kaybeden (askerler) için Türk Hükümeti'ne taziyelerimizi gönderiyoruz. Türkiye'nin meşru müdafaa amaçlı eylemlerini tamamıyla destekliyoruz. Bu konu hakkında Türk Hükümeti ile görüş alışverişinde bulunuyoruz."
İDLİB'DE TÜRK ASKERİNE SALDIRI
Milli Savunma Bakanlığı, dün, İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye için gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına, rejim güçleri tarafından yoğun topçu atışı ile saldırıda bulunulduğunu açıklamıştı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "8 şehidimiz var, bunlardan 7'si asker biri bizimle beraber çalışan sivil kardeşimiz. Onların üzüntüsünü yaşıyoruz" açıklamasını yapmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Almanya darbeci Sisi'ye verdiği ödülü geri çekti
- Erdoğan'ın verdiği selam Rusya'da gündem oldu!
- Tüm spor faaliyetleri durduruldu!
- ABD'den İdlib tepkisi! ''Saldırılar sona ermeli''
- İsrail'den Gazze'nin güneyine hava saldırısı
- Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması
- YPG füze ile saldırdı! Ölü ve yaralılar var
- İsrail ve BAE'nin Beyaz Saray'da gizlice toplandığı öne sürüldü
- Almanlardan İstanbul Havalimanı'na büyük övgü
- En ölümcül gün! İnanılmaz görüntüler...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2020 İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?
- 100 bin konut için heyecanlı bekleyiş! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları için kritik tarih…
- EDHO 156. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 156. yeni bölüm fragmanı izle!
- 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Hastalıklara karşı birebir! Dut pekmezi faydaları nelerdir? İşte dut pekmezinin faydası…
- Çığ düşmesi nedir? Çığ düşmesi nasıl olur?
- 5 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil?
- EDHO 155. bölüm tek parça izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. bölüm izle | ATV
- 5 Şubat Erzincan kar tatili var mı? Erzincan’da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!
- Van’da yarın okullar tatil mi? 5 Şubat Çarşamba Van kar tatili var mı? Van Valiliği açıklaması…
- Son dakika: Manisa'da 3,9 şiddetinde korkutan deprem!
- KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuruları başladı mı? İşte ÖSYM takvimi!