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İsrail'den Gazze'nin güneyine hava saldırısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.02.2020
İSRAİL'DEN GAZZE'NİN GÜNEYİNE HAVA SALDIRISI

savaş uçakları, 'nin güneyinde 'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait noktalara saldırı düzenledi.

'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmadı.

ordusundan yapılan açıklamada, saldırının, Gazze'den sınıra yakın İsrail bölgelerine atılan 3 rokete karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.

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