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İngiltere Türk askerlerinin şehit edilmesini kınadı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.02.2020
İNGİLTERE TÜRK ASKERLERİNİN ŞEHİT EDİLMESİNİ KINADI

’nin ’dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Murrison, rejimin Türk askerlerini şehit ettiği saldırıyı kınadı.İngiliz bakan, ayrıca ve destekçisi ’dan ateşkese uymalarını ve tansiyonu düşürecek acil adımlar atmalarını da istedi.

'nin 'dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Murrison, rejimin Türk askerlerini şehit ettiği saldırıyı kınadı.

Murrison, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esed rejimin 'deki saldırılarını ve Suriyeli siviller ile Türk askerlerinin kabul edilemez can kayıplarını kınıyorum." ifadelerini kullandı.

İngiliz bakan, ayrıca ve destekçisi 'dan ateşkese uymalarını ve tansiyonu düşürecek acil adımlar atmalarını da istedi.

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