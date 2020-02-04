İngiltere Türk askerlerinin şehit edilmesini kınadı
Giriş Tarihi: 04.02.2020
İngiltere’nin Orta Doğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Murrison, Esed rejimin Türk askerlerini şehit ettiği saldırıyı kınadı.İngiliz bakan, ayrıca Suriye ve destekçisi Rusya’dan ateşkese uymalarını ve tansiyonu düşürecek acil adımlar atmalarını da istedi.İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Murrison, Esed rejimin Türk askerlerini şehit ettiği saldırıyı kınadı.
Murrison, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esed rejimin İdlib'deki saldırılarını ve Suriyeli siviller ile Türk askerlerinin kabul edilemez can kayıplarını kınıyorum." ifadelerini kullandı.
İngiliz bakan, ayrıca Suriye ve destekçisi Rusya'dan ateşkese uymalarını ve tansiyonu düşürecek acil adımlar atmalarını da istedi.
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