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İsrail ve BAE'nin Beyaz Saray'da gizlice toplandığı öne sürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.02.2020
İSRAİL VE BAE'NİN BEYAZ SARAY'DA GİZLİCE TOPLANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

'ın, aralık ayında , ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (UAE) 'a karşı iş birliğini görüştüğü bir toplantıya ev sahipliği yaptığı öne sürüldü.

Amerikan Axios haber sitesinin İsrailli ve 'li yetkililere dayandırdığı haberinde, 17 Aralık'ta 'da, yönetiminin ve arasındaki bağları güçlendirmek için attığı adımların bir parçası olarak gizli bir toplantı yaptığı iddia edildi.

Haberde, son günlerde "sözde barış planı" ile eleştirilerin hedefi olan Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in bu toplantının yapılmasında önemli rolü olduğu belirtildi.

SALDIRMAZLIK PAKTI DA GÖRÜŞÜLDÜ
Toplantıda ABD'yi Beyaz Saray Robert O'Brien, O'Brien'ın Yardımcısı Victoria Coates ve ABD'nin Özel Temsilcisi Brian Hook, İsrail'i 'nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Shabbat, BAE'yi ise ülkenin Washington Büyükelçisi Yusuf el Otaiba'nın temsil ettiği iddiasına yer verilen haberde, toplantıda, İran'a karşı ABD, İsrail ve BAE iş birliğinin yanı sıra BAE-İsrail saldırmazlık paktının da görüşüldüğü ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, "ABD, kritik müttefikleri ve ortakları arasındaki ilişkinin genişlemesini olumlu karşılarken, özel diplomatik görüşmeleri hakkında bilgi vermeyecektir ya da bir açıklama yapmayacaktır." ifadesini kullandı.

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