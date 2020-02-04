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İran’da CIA ajanına idam!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
İRAN’DA CIA AJANINA İDAM!

'da " adına casusluk" yapmaktan suçlu bulunan hakkında verilen cezası yüksek mahkeme tarafından onandı. Ayrıca insani yardım kuruluşlarında faaliyet gösteren 2 kişinin daha ABD için casusluktan suçlu bulunarak 15'er yıl hapse mahkum edildiği bildirildi.

Fars Haber Ajansı'na göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, " Merkezi Haberalma Teşkilatı () için casusluk yapmak ve İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında ABD'nin istihbarat birimine bilgi aktarmak suçlamasıyla cezasına çarptırılan hakkında verilen karar Yüksek Divan Mahkemesi tarafından onandı." dedi.

ABD İÇİN CASUSLUK SUÇLAMASIYLA 2 KİŞİYE HAPİS

İsmaili ayrıca, insani yardım kuruluşlarında faaliyet gösteren 2 kişinin daha ABD için casusluktan suçlu bulunarak 15'er yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı.

Söz konusu iki kişinin "ABD'ye bilgi sızdırma, casusluk ve ulusal güvenlik aleyhinde faaliyet gösterme" suçlamalarından ceza aldığını aktaran İsmaili, bu kişilerin kimliğine ilişkin ise bilgi vermedi.

İran İstihbarat Bakanlığı, Temmuz 2019'da yaptığı açıklamayla "ABD adına casusluk yapan 17 tutuklu bulunduğunu ve bunlardan bazılarının idam cezasına çarptırıldığını" duyurmuştu.

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