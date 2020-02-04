Rum lider Nikos Anastasiadis'e şok! Suudi şeyhine ait yolcu uçağını kullanması nedeniyle...
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in bir Suudi şeyhine ait özel uçakla yaptığı seyahatler incelemeye alındı. Rum Sayıştaylığı Dairesi, seyahatler için bir rapor hazırladı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in bir Suudi şeyhine ait özel uçakla yaptığı seyahatler incelemeye alındı.
21 SEYAHAT İNCELENECEK
20 Şubat'ta toplanacak komite, Anastasiadis'in 2018 ile 2019 yılları arasında Boeing 737-800 tipi yolcu uçağıyla yaptığı 21 seyahatle ilgili prosedürleri inceleyecek.
"SİYASİ ETİĞE AYKIRI"
Rum medyası, bazı milletvekillerinin, Anastasiadis'in yaptığı seyahatlerin siyasi etiğe aykırılık içerdiği gerekçesiyle, konuyu Rum Meclisi Kurumlar Komitesi'ne sevk edeceğini belirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Gizli kamera ile çekti! Dehşete düşüren görüntü...
- FETÖ LGBT için gönüllü oldu!
- Çin'den koronavirüs itirafı!
- Emirin kiralık katilleri!
- Film gerçek oluyor! Koronavirüs salgını...
- Çin dışında ikinci ölüm haberi! Doktorlar greve başladı...
- Rusya'dan kritik adım! Ülkeye sokmama kararı aldılar
- Gürcistan'da ev yangını: 6 ölü
- Türkiye'den Kırgızistan'a yargı eğitimi
- Ruhani'den "nükleer anlaşma" ve Filistin açıklaması
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak?
- Elazığ'da korkutan deprem! (AFAD Kandilli son depremler)
- 4 Şubat güncel sigara fiyatları! Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigarada indirim var mı?
- Milyoner'de Kevin Lee Co'nun 1 milyon dolar harcadığı oyun sorusu çok konuşuldu!
- Hangi ifade yanlıştır? - Milyoner sorusu
- Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir?
- Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır?
- Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir?
- Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co, bunun 1 milyon dolarını hangi oyuna harcamıştır?
- Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz hangi ülkenin ulusal mottosudur?
- İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!
- Bekçi maaşı ne kadar? Bekçi maaşları hakkında flaş açıklama!