04 Şubat 2020, Salı
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Rum lider Nikos Anastasiadis'e şok! Suudi şeyhine ait yolcu uçağını kullanması nedeniyle...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
RUM LİDERE ŞOK! SUUDİ ŞEYHİNE AİT...

Cumhurbaşkanı ’in bir Suudi şeyhine ait özel uçakla yaptığı seyahatler incelemeye alındı. Rum Sayıştaylığı Dairesi, seyahatler için bir rapor hazırladı.

Cumhurbaşkanı 'in bir Suudi şeyhine ait özel uçakla yaptığı seyahatler incelemeye alındı.

21 SEYAHAT İNCELENECEK

20 Şubat'ta toplanacak komite, Anastasiadis'in 2018 ile 2019 yılları arasında Boeing 737-800 tipi yolcu uçağıyla yaptığı 21 seyahatle ilgili prosedürleri inceleyecek.

"SİYASİ ETİĞE AYKIRI"

Rum medyası, bazı milletvekillerinin, Anastasiadis'in yaptığı seyahatlerin siyasi etiğe aykırılık içerdiği gerekçesiyle, konuyu Rum Meclisi Kurumlar Komitesi'ne sevk edeceğini belirtti.

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