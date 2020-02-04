04 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Salgını ilk bilen Çinli doktor da koronavirüse yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.02.2020
SALGINI İLK BİLEN DOKTOR VİRÜSE YAKALANDI

ABD medyası Corona virüsle ilgili ilk haberi verenlerden biri olan doktorla ilgili ilginç bir habere imza attı. Habere göre Çinli doktor Wuhan'daki salgını önceden görmüş, meslektaşlarını uyarmış ancak Pekin hükümeti tarafından susturulmuştu. O doktorun kendisi şimdi Corona virüse yakalandı.

Çinli doktorla ilgili haberi ilk kez gazetesi duyurmuştu. 34 yaşındaki adlı Çinli doktor 30 Aralık'ta 'de kullanılan Wechat adlı mesajlaşma uygulamasından meslektaşlarına Wuhan'da bir deniz ürünleri marketinde çalışan 7 kişinin SARS benzeri bir virüse yakalandığını ve karantina altına alındıklarını duyurmuştu.

Roktor Li'nin mesajının ekran görüntüleri kısa sürede viral olup yüzbinlerce kişi tarafından görülünce Pekin hükümeti devreye girdi.

Kentin sağlık yetkilileri doktoru kınadı, 3 gün sonra ise Çin polisi doktora yasadışı hareket ettiğine dair bir ifade metni imzalattı.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan doktor Li Wenliang'ın şimdi kendisi de Corona virus hastası. Pekin hükümeti virüsle ilgili bilgileri kamuoyundan gizlemekle suçlanıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN