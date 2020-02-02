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Trump ve Trudeau koronavirüs hakkında görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.02.2020
TRUMP VE TRUDEAU KORONAVİRÜS HAKKINDA GÖRÜŞTÜ

Çin'de ortaya çıkan salgını ülkelerin devlet başkanlarını da tedirgin etti. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınını görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda yeni tip (2019-nCoV) salgınını görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider, ABD, Meksika ve Kanada arasındaki tarihi anlaşmanın yanı sıra 2019-nCoV salgının izlenmesi, önlenmesi ve yayılmasının engellenmesi konusunda ABD ile Kanada'nın ortak çabalarını ele aldı.

Liderler, Çin Halk Cumhuriyeti'nin keyfi olarak tutukladığı iki Kanada vatandaşının serbest bırakması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Çin, 2019 aralıkta casusluk suçlamasıyla iki Kanada vatandaşını gözaltına almıştı.

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