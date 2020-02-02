Avrupa'da bir saldırı daha! İngiltere'den sonra Belçika'da da bıçaklı saldırı
İngiltere'nin başkenti Londra'daki bıçaklı terör saldırısının ardından Belçika'nın Gent kentinde de bir bıçaklı saldırı yaşandı. Polis saldırganı vurdu.
Belçika'nın Gent kentinde bir kadın, bıçaklı saldırı gerçekleştirdikten sonra polis tarafından vuruldu.
Belçika medyasının görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, Bevrijdingslaan Caddesi'nde 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan, polis tarafından vurularak yaralandı.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Cadde trafiğe kapatıldı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
Nedeni henüz açıklanmayan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.
İNGİTERE'DE DE BIÇAKLI SALDIRI YAŞANDI
İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde, bıçaklı terör saldırı düzenleyen bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.
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