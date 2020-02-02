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Avrupa'da bir saldırı daha! İngiltere'den sonra Belçika'da da bıçaklı saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.02.2020
AVRUPA'DA BİR SALDIRI DAHA! İNGİLTERE'DEN SONRA BELÇİKA'DA DA BIÇAKLI SALDIRI

'nin başkenti 'daki bıçaklı terör saldırısının ardından 'nın Gent kentinde de bir yaşandı. Polis saldırganı vurdu.

'nın Gent kentinde bir kadın, gerçekleştirdikten sonra polis tarafından vuruldu.

Belçika medyasının görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, Bevrijdingslaan Caddesi'nde 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan, polis tarafından vurularak yaralandı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Cadde trafiğe kapatıldı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Nedeni henüz açıklanmayan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İNGİTERE'DE DE BIÇAKLI SALDIRI YAŞANDI
'nin başkenti 'nın güneyindeki Streatham bölgesinde, bıçaklı terör saldırı düzenleyen bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.

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