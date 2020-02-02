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Burkina Faso'da terör saldırısı: 20 sivil öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.02.2020
BURKİNA FASO'DA TERÖR SALDIRISI: 20 SİVİL ÖLDÜ

'da cumartesiyi pazara bağlayan gece ağır silahlı kişiler, Gorgadji bölgesindeki Lamlamodo köyüne saldırdı. Ülkenin kuzeyindeki Seno eyaletinde bir köye düzenlenen terör saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti.

'nun kuzeyindeki Seno eyaletinde bir köye düzenlenen terör saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti.

Infowakat sitesindeki habere göre, cumartesiyi pazara bağlayan gece ağır silahlı kişiler, Gorgadji bölgesindeki Lamlamodo köyüne saldırdı.

Saldırıda 20 sivil yaşamını yitirdi.

Saldırıdan birkaç gün önce, silahlı kişilerin Lamlamodo ve civar köylerde yaşayanları köylerini terk etmeleri konusunda tehdit ettikleri öğrenildi.

Burkina Faso'nun kuzeyinde önceki hafta da 2 köye kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 36 kişi ölmüştü.

Ülkenin kuzeyi sık sık sivilleri hedef alan saldırılara sahne oluyor. Son 4 yılda terör örgütlerince yapılan saldırılarda yüzlerce insan hayatını kaybetti, en az 270 bin kişi evlerinden oldu.

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