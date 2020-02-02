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Son dakika: Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine Rusya'dan hava saldırısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.02.2020 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020
SAVAŞ UÇAKLARIYLA VURDULAR! SINIRDA GERİLİM TIRMANIYOR

Son dakika haberi... Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan ilçe merkezi Rus savaş uçağı tarafından vuruldu. Saldırıda 1 sivil yaralandı. Dün gündüz saatlerinde () ve rejimi güçleri arasında Bab cephe hattında yer yer çatışmalar yaşanmıştı.

Muhaliflere ait gözlemevinin paylaştığı bilgilere göre, ülkenin batısındaki Hımeymim hava üssünden kalkan bir Rus savaş uçağı, gece 01.30 sularında ilçe merkezinde 3 noktayı hedef aldı.

Bombalar, eski sebze hali, Şeyh Duşi Camisi ve daha önce tarafından restore edilmiş Ulu Cami'nin iki altındaki sokağa isabet etti. Saldırıda 1 sivil yaralandı.

Dün gündüz saatlerinde () ve rejimi güçleri arasında Bab cephe hattında yer yer çatışmalar yaşanmıştı.

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