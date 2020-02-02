Son dakika: Afganistan'da bombalı saldırı: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 02.02.2020
Son dakika haberi... Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 3 sivilin yaralandığı bildirildi.Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 3 sivilin yaralandığı bildirildi.
Uruzgan Valiliği sözcüsü Zilgey İbadi, basına yaptığı açıklamada, Uruzgan'ın merkezi Trinkot şehrinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 3 sivilin yaralandığını ifade eden İbadi, bombanın Taliban tarafından yerleştirildiğini belirtti.
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