Son dakika: İngiltere'nin başkenti Londra'da saldırı! Polis saldırganı vurdu
Son dakika haberine göre; İngiltere'nin başkenti Londra'da saldırı alarmı! Polis bıçaklı saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kişi polisler tarafından vuruldu, olay terörle bağlantılı ilan edildi.
Londra polisinden yapılan açıklamada, "Bir kişi, silahlı polisler tarafından vuruldu. Bu aşamada birkaç kişinin bıçaklandığına inanılıyor. Durum değerlendiriliyor, olay terör bağlantılı ilan edildi." ifadelerine yer verildi.
İngiliz basınındaki haberlerde, olayın yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) civarında Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.
Görgü tanıkları da olay yerinde çok sayıda polis ve 9-10 ambulans bulunduğunu aktardı. AA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- 100 milyon kişinin hayatı tehdit altında!
- O ülkede bombalı saldırı! Yaralılar var
- Somali'de askeri üslere saldırı: 8 ölü
- Savaş uçaklarıyla vurdular! Sınırda gerilim tırmanıyor
- Avustralya hakkında "koronavirüs" iddiası!
- Rusya: ABD'nin sözde barış planı...
- Çin'de koronavirüs ekonomiyi vurdu!
- Çin'de koronavirüs dehşeti büyüyor!
- Filistin için olağanüstü toplantı
- İsrail'de ABD'nin sözde barış planı karşıtı gösteri
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yarın okul var mı? 15 tatil uzatıldı mı? 3 Şubat Pazartesi yarın okullar yarım gün mü?
- Galatasaray Kayserispor canlı anlatım izle! GS Kayserispor CANLI
- 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalogda LG K11 Cep Telefonu fiyatıyla şaşırttı!
- Kendi resmî dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir?
- Domuz gribi belirtileri nelerdir? Domuz gribi tedavisi nasıl yapılır?
- Hangi hayvanlar bir iletişim biçim olarak birbirlerinin yüzüne idrar yaparlar?
- Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir?
- Pisagor'a göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına sebep olur?
- Dünya'nın En Uzun Dağı unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na giren hangisidir?
- Ömer Dönmez kimdir? "Ömercik" hayatını kaybetti! Ömer Dönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Bir Zamanlar Çukurova 54. bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı! | ATV
- Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! TS FB CANLI