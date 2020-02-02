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Son dakika: İngiltere'nin başkenti Londra'da saldırı! Polis saldırganı vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.02.2020 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020
LONDRA'DA SALDIRI ALARMI! POLİS ATEŞ AÇTI

haberine göre; 'nin başkenti 'da saldırı alarmı! Polis bıçaklı saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.

'nin başkenti 'da bir kişi polisler tarafından vuruldu, olay terörle bağlantılı ilan edildi.

Londra polisinden yapılan açıklamada, "Bir kişi, silahlı polisler tarafından vuruldu. Bu aşamada birkaç kişinin bıçaklandığına inanılıyor. Durum değerlendiriliyor, olay terör bağlantılı ilan edildi." ifadelerine yer verildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör saldırısı! Polis ateş açtı |Video İNGİLTERE'NİN BAŞKENTİ LONDRA'DA TERÖR SALDIRISI! POLİS ATEŞ AÇTI |VİDEO

İngiliz basınındaki haberlerde, olayın yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) civarında Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.

Görgü tanıkları da olay yerinde çok sayıda polis ve 9-10 ambulans bulunduğunu aktardı. AA

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