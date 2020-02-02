Çin'de ortaya çıkan koronavirüs (coronavirüs) ekonomiyi vurdu!
Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle (2019-nCoV) can kaybı 304'e, hastalık tespit edilen kişi sayısı 14 bin 380'e yükseldi. Öte yandan dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin'de koronavirüs nedeniyle büyüme tahminleri düşürüldü. Ülkede faaliyet gösteren otomobil, tekstil, ve teknoloji üretimleri geçici olarak durduruldu. 14 trilyon dolarlık ekonomi virüs nedeniyle büyük bir kayıp yaşadı.
Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin'de koronavirüs nedeniyle büyüme tahminleri düşürüldü. Ülkede faaliyet gösteren otomobil, tekstil, ve teknoloji üretimleri geçici olarak durduruldu. 14 trilyon dolarlık ekonomi virüs nedeniyle büyük bir kayıp yaşadı.
Global dünyada, ürün, hizmet ve teknolojide olduğu gibi virüsler de küreselleşiyor. Bir bölgede yaşanan artık orada sınırlı kalmıyor, hemen günler hatta saatler içinde diğer coğrafyalara yayılıyor. Hal böyle olunca uluslararası ticaret ve pazarlar da bu süreçten nasibini alıyor. Yetkililer, henüz Koronavirüs'ünün aşısını bulabilmiş değil ve panik halde yayılmayı önlemeye çalışırken, salgının olumsuz ekonomik etkileri şimdiden tartışılmaya başlandı.
SARSINTISI BÜYÜK OLUR
2002-2003 yıllarındaki Sars virüsünün dünya ekonomisine maliyeti 33 milyar dolardı. Ancak söz konusu dönemde virüsün etkileri ve yayılma derecesi sınırlı kalmıştı. Üstelik bugünün Çin ekonomisi 2003 döneminden çok daha büyük bir güce sahip ayrıca, yüzlerce ülke ile yatırım ve finansal bağa sahip durumda. Yani Koronavirüs'ün bedelinin Sars'a göre çok daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Dün itibariyle 27 ülkeye yayılan virüs için alınan önlemler kapsamında, özellikle Uzakdoğu kaynaklı mal ve ham madde ticaretinde kısıtlamalar hatta yasaklar gündeme gelebilir.
GÖZLER ÇİN BORSASINDA
Yeni Şafak'ın haberine göre son 2 yıldır ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları ile daralan dünya ekonomisini şimdi de Koronavirüs'ü tehdit ediyor. Hammadde sorunu yaşaması muhtemel imalat sanayii, 220 milyon Çinli ziyaretçi kaybına uğrayan turizm ve onlarca sektördeki toplam kaybın yüz milyarca doları bulabileceği ifade ediliyor. Çin devlet televizyonu, 10 günlük Çin yeni yılı tatilinin ardından pazartesi günü açılacak borsadaki kayıplardan endişe ediyor. Ülke medyası şimdiden 2020 büyüme rakamlarının yüzde 6,1'den yüzde 5'e gerileyeceğini öngörüyor.
TEKNOLOJİ, OTOMOTİV VE TEKSTİL FİRMALARI ALARMDA
ABD'li yatırım bankası JP Morgan, Çin ekonomisine ilişkin büyüme tahminini, 6.0'dan yüzde 5.6'ya çekmiş ve piyasalardaki talep şokunun arz şokuna dönüşebileceği uyarısında bulunmuştu. Uzmanlara göre, büyümedeki 0,4 puanlık gerileme ülke milli geliri için 62 milyar dolarlık bir kayıp anlamına geliyor ki bu sadece buz dağının görünen kısmı.
Öte yandan dünya ekonomisi için de haberler pek iyi değil. Bunun en önemli nedenlerinden biri de otomotiv, teknoloji, tekstil gibi birçok önde gelen sektörden şirketin yatırımlarının Uzakdoğu'da olması. Bazı mal ve ürünlerin üretim ve nakliyesinin aksaması da küresel hammadde teminini sıkıntıya sokabilir. Söz konusu gelişmeler yakın zamanda üretici ve nihayetinde tüketiciler için fiyat artışlarına neden olabilir.
UZAKDOĞU'DAKİ İMALATHANELER KÜRESEL DEVLER İÇİN HAYATİ
ABD VE Avrupalı dev firmaların Uzakdoğu'daki imalat merkezlerine daha fazla bağımlı hale gelmesi de önümüzdeki aylarda krizin derinleşeceği öngörülerini artırıyor. Dünya ticaretinde daralma görülebilir tahminleri artıyor. Havayolu şirketlerinin seferlerini durdurması, küresel turizm sektörünün zararı, Toyota ve Ford gibi şirketlerin Çin'deki üretimini bir süreliğine durdurması, Starbucks'ın yaklaşık 2 bin şubesini kapatması, gıda firmalarının üretimi durdurması gibi gelişmelerin etkisinden endişe ediliyor. Ayrıca Google Çin'deki faaliyetleri için evden çalışma talimatı verirken, Apple da bu ülkedeki mağazalarının bir kısmını kapatma kararı aldı. 14.1 trilyon dolarla dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'deki gerileme ister istemez tüm dünya ülkelerini etkileyecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Baba Vanga'dan koronavirüs kehaneti!
- Rus roket parçası Kazakistan'a düştü
- Çin'de koronavirüs dehşeti büyüyor!
- İsrail'de ABD'nin sözde barış planı karşıtı gösteri
- ABD'de acil durum ilan edildi
- Arap Birliği: Sözde Yüzyılın Anlaşması'nı tanımıyoruz
- F-35 fiyaskosu
- Dünyanın gözü oradaydı! Sonuç belli oldu...
- Çinlilere şok! Ülkeye girişlerine izin verilmedi
- Hayat kurtaracak önlemler! Koronavirüsü...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalogda LG K11 Cep Telefonu fiyatıyla şaşırttı!
- Kendi resmî dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir?
- Domuz gribi belirtileri nelerdir? Domuz gribi tedavisi nasıl yapılır?
- Hangi hayvanlar bir iletişim biçim olarak birbirlerinin yüzüne idrar yaparlar?
- Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir?
- Pisagor'a göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına sebep olur?
- Dünya'nın En Uzun Dağı unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na giren hangisidir?
- Ömer Dönmez kimdir? "Ömercik" hayatını kaybetti! Ömer Dönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Bir Zamanlar Çukurova 54. bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı! | ATV
- Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! TS FB CANLI
- Aslı Bekiroğlu ifşa görüntüleri olay oldu! Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında?
- A101 aktüel 6 Şubat kataloğu! A101 aktüel ürünler kataloğunda elektrikli bisiklet sürprizi!