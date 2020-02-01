İsrail, 50 Çin vatandaşının ülkeye girişine izin vermedi

İsrail yönetimi, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle 50 Çinlinin ülkeye girişine izin vermedi. Öte yandan Lübnan yönetimi de bir Çin gemisinin yeni tip koronavirüs konusunda güvenli olduğu kesinleşene kadar ülke limanlarına girişine izin vermedi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (Makan) göre, hava yoluyla Rusya'dan gelen 50 Çinlinin Tel Aviv'e girişine izin verilmediği ifade edildi.

Haberde, Çinli yolcuların geldikleri yere geri gönderildikleri kaydedildi.

İsrail şu ana kadar, ülkede koronavirüse rastlandığı yönünde açıklama yapmadı.

KORONAVİRÜS SALGINI

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Bu sabah itibarıyla Çin'de etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 259'a, virüs bulaşan kişi sayısı 11 bin 791'e yükseldi.

Virüs bulaşan kişilerin sayısı 1527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken, Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

Lübnan yönetimi, bir Çin gemisinin yeni tip koronavirüs konusunda güvenli olduğu kesinleşene kadar ülke limanlarına girişine izin vermedi.

Lübnan Çalışma ve Taşımacılık Bakanlığından yapılan açıklamada, özellikle Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili merciler gerekli tetkikleri yapıncaya kadar Trablusşam ve Beyrut limanlarına geminin girişinin yasaklanması talimatının verildiği belirtildi.

Bu sabah itibarıyla Çin'de etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 259'a, virüs bulaşan kişi sayısı 11 bin 791'e yükseldi.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.