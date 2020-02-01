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Arap Birliği: Sözde Yüzyılın Anlaşması'nı tanımıyoruz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
ARAP BİRLİĞİ: SÖZDE YÜZYILIN ANLAŞMASI'NI TANIMIYORUZ

Trump'ın sözde Yüzyılın Anlaşması planını reddettiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, geride bıraktığımız hafta Kudüs'ün İsrail'e bırakılmasını içeren bir anlaşma duyurusunda bulundu. Trump'ın skandal açıklamasına Türkiye'den çok sert açıklamalarla karşılık verildi. Arap Birliği sessiz kaldığı gerekçesiyle sert sözlerle eleştiriliyordu...

, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Yüzyılın Anlaşması projesini tanımadığını açıkladı. Trump yaptığı açıklamada, İsrail yanlısı maddeleri duyurmuş, Kudüs'ün tamamen İsrail egemenliğine verilmesi gerektiğini söylemişti. Arap Birliği sessizliğini korurken, ilk açıklama Türkiye'den gelmişti.

AYRINTILAR GELİYOR...

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