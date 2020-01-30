Nissan CEO'su hakkında karar alındı
Japon haber ajansı Kyodo, adli kontrol altında tutulurken Lübnan'a kaçan eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn için yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.
Japonya'da, adli kontrol altında tutulurken Lübnan'a kaçan eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn için yakalama kararı çıkarıldı.
Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Tokyo Savcılığı Ghosn hakkında, şartlı serbestlik koşullarını ihlal ederek ülkeden ayrılmasının göçmenlik denetim yasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeden yakalama kararı çıkarttı.
Yakalama kararı Ghosn'un kaçışına aracılık ettiği öne sürülen, aralarında eski ABD askeri Michael Taylor'un da bulunduğu 3 kişiyi de içeriyor.
GHOSN'UN LÜBNAN'A KAÇMASI
Eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.
Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık'ta özel uçakla, İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.
Lübnan asıllı iş adamının, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutu içinde ülkeden kaçtığı iddia edilmişti.
Interpol, 2 Ocak'ta Japon hükümetinin talebi üzerine, şartlı serbestlik koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında kırmızı bülten uyarısı yayımlamış, kırmızı bülten kaydının 6 Ocak'ta resmi makamlara ulaştığı bildirilmişti.
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