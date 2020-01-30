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ABD ile Meksika sınırında 1313 metrelik tünel keşfedildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
YERİN 21 METRE ALTINDA KAÇAKÇILIK TÜNELİ KEŞFEDİLDİ

'li yetkililer, ülkenin sınırında bugüne kadarki en uzun kaçakçılık tünelinin bulunduğunu bildirdi. Tünelin yerin 21 metre altında, yaklaşık 170 santimetre yükseklikte ve 70 santimetre genişlikte olduğunu bildirildi. Tünelin uzunluğun ise 1313 metre olarak kayıtlara geçti. 'da 2014'te bulunan en uzun ikinci tünel, 904 metre uzunluğundaydı.

BBC'de yer alan habere göre, yetkililer, 'nın Tijuana şehrindeki bir sanayi bölgesi ile Kaliforniya eyaletinin şehrini birbirine bağlayan tünelin uzunluğunun 1313 metre olduğunu belirtti.

DERİN TÜNEL...

Geçidin içerisinde asansör, demir yolu, drenaj, havalandırma sistemleri ve yüksek voltajlı elektrik kablolarının bulunduğu bilgisini paylaşan yetkililer, tünelin, yerin 21 metre altında, yaklaşık 170 santimetre yükseklikte ve 70 santimetre genişlikte olduğunu kaydetti.

Geçidin kim tarafından ne kadar sürede inşa edildiğine dair açıklama yapılmadı.

Basındaki haberlerde ise Sinaloa kartelinin bölgede faaliyet gösterdiği anımsatıldı.

San Diego'da 2014'te bulunan en uzun ikinci tünel, 904 metre uzunluğundaydı.

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