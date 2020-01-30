Bulgaristan: Türkiye'yi takdir ediyoruz
Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine doğru göçün kontrol altına alınmasında olağanüstü rol oynadığını belirterek, "Bulgaristan, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadeleye katkısını takdir ediyor." açıklamasında bulundu.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bulgaristan ziyareti öncesi AA'ya önemli açıklamalarda bulunan Ekaterina Zaharieva, Elazığ ve Malatya'daki depremle ilgili bir kez daha Türkiye'ye taziyelerini ileterek, komşu Türkiye'nin yanında ve yardıma hazır olduklarını ifade etti.
Zaharieva, iki ülke arasındaki sağlam, kalıcı ve artan iş birliğinin devam ettiğinin altını çizerek, "Türkiye ile ortaklığımız iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve içişlerine karışmama temellerine dayanıyor. NATO müttefikimiz olan Türkiye, göç, güvenlik, terörle mücadele, ekonomi, enerji, tarım gibi karşılıklı yarar sağlayan birçok alanda iş birliği yaptığımız komşumuzdur." ifadelerini kullandı.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın diyaloğuna da dikkati çeken Zaharieva, kendisinin de Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile her yıl NATO ve BM formatlarında defalarca görüştüğünü aktardı.
Zaharieva, Çavuşoğlu'nun 30-31 Ocak'ta Bulgaristan'a yapacağı ziyaretin ikili ilişkilerin değerlendirilmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, "Ziyaret sırasında tüm konular ele alınacak. Komşu ve dost ülkeler zaten böyle yapar. Biz inanıyoruz ki aktif siyasi diyalog ticari ekonomik ilişkilerimizde de etkisini gösterir ve iki ülke halklarına istikrar, güvenlik ve refah sağlayacak ilişkilerin sürdürülmesine hizmet eder. Bu anlamda diplomasi kilit önem taşır." diye konuştu.
"TÜRKİYE, BULGARİSTAN'IN ÖNDE GELEN EKONOMİK PARTNERLERİNDEN BİRİ"
Türkiye'nin, Bulgaristan'ın önde gelen ekonomik partnerlerinden biri olduğunu dile getiren Zaharieva, "Coğrafi yakınlık ve Türk ekonomisinin potansiyeli, Bulgar ve Türk şirketleri arasında yoğun iş birliğini belirliyor." dedi.
Bakan Zaharieva, iki ülke arasında 3 milyar avroyu aşan ticaret hacminin artmaya devam ettiğini anımsatarak, son bir yılda Bulgaristan'ı ziyaret eden Türk turistlerin sayısının 600 bini aştığını, Türkiye'ye giden Bulgar turistlerin sayısının ise 1 milyon 360 bin seviyesinde olduğunu kaydetti.
Türk vatandaşları için AB ülkelerine vize muafiyeti uygulanmasını desteklediklerine dikkati çeken Zaharieva, "Şubat 2020'den itibaren AB'nin vize uygulama kural değişiklikleri yürürlüğe girecek. Bu kurallara göre Türkiye'den 12 yaşına kadar çocuklardan alınan vize ücreti kaldırılacak." diye konuştu.
"BULGARİSTAN, TÜRKİYE'NİN DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEYE KATKISINI TAKDİR EDİYOR"
Zaharieva, Türkiye'nin AB ülkelerine doğru göçün kontrol altına alınmasında olağanüstü rol oynadığını vurgulayarak, "Bulgaristan, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadeleye katkısını takdir ediyor. Türkiye bu konuda son derece büyük bir sorumluluk ve dayanışma gösteriyor. Aramızdaki iyi iş birliği sayesinde, Türkiye-Bulgaristan sınırındaki göç baskısı sıfıra inmiş bulunuyor." şeklinde konuştu.
Güvenlik ve göç alanındaki ikili görüşmelerin aktif olduğunu aktaran Zaharieva, iki ülke içişleri bakanları arasında bir görüşmenin gündemde de olduğunu belirtti.
Zaharieva, 2016'da kurulan Bulgaristan-Türkiye-Yunanistan sınırlarının ortak noktası Kapitan Andreevo bölgesindeki Üçlü Polis ve Gümrük İş Birliği Temas Merkezinin etkin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bilgi paylaşımı alanında eşsiz olan bu mekanizma sayesinde kaçak sınır geçişleri konusunda hızlı önlemler alınabiliyor. 2019'da yasa dışı sınır geçiş girişimleriyle ilgili binlerce olay konusunda önlem alındı." dedi.
"BULGARİSTAN-TÜRKİYE SINIRINDAKİ GEÇİŞ İŞLEMLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAYA ÇABA GÖSTERİYORUZ"
Kapıkule-Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nın Balkanlar'ın en büyük gümrük kapısı olduğunu anımsatan Zaharieva, "Ortak sınır kapılarımızdaki yoğun trafik, ülkelerimizin arasındaki yoğun ticaret ve ekonomik ilişkilerinin bir göstergesidir. Bulgaristan-Türkiye sınırındaki geçiş işlemlerini kolaylaştırmaya çaba gösteriyoruz." diye konuştu.
Yolcu ve tır trafiğinin kolaylaştırılması için iki ülkenin ilgili bakanları arasında yeni bir görüşme yapılmasının öngörüldüğünü dile getiren Zaharieva, her gün 6 bin araç ve 23 bin 800 yolcunun geçiş yaptığı bu sınırda işlemlerin kolaylaştırılması için gayret gösterildiğini söyledi.
BULGAR BAKAN, "BATI BALKANLAR" KAVRAMININ TÜRKİYE'Yİ DIŞLADIĞI GÖRÜŞÜNE KATILMIYOR
AB'nin belirlediği "Batı Balkanlar" kavramının Türkiye'yi dışladığı görüşüne pek katılmadığını belirten Zaharieva, "Türkiye ile ortak görüş sahibi olmamız ve Türkiye'nin de Batı Balkanlar'ın AB entegrasyonuna destek vermesinden memnuniyet duyuyorum. Bu anlamda aynı yönde gayret gösteriyoruz. Bulgaristan, bu politikasını sürdürmeye devam ederek Türkiye dahil AB entegrasyonu alanında deneyimini, isteyen tüm ülkelerle paylaşmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.
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