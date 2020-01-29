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Son dakika: Rusya'dan Trump'ın "Filistin'i bölme planı" hakkında ilk açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
RUSYA'DAN TRUMP'IN FİLİSTİN'İ BÖLME PLANI HAKKINDA İLK AÇIKLAMA

'dan 'nin sözde barış planı ile ’i açıkça bölmeyi amaçlayan skandal karar hakkında ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü , ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını "incelemeye" devam ettiklerini belirterek, "Rusya, gerektiğinde Orta Doğu'da sürdürülebilir barışın sağlanması için her türlü çabayı gösterecek." dedi.

, başkent 'da, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'nin sunduğu teklifin, tarafından kesinlikle kabul edilmediğine dikkati çekti.

Sözcü Peskov, "Bu bilgileri analiz etmeye ve yönetimi tarafından hazırlanan planı incelemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

'nın meselesinin çözümü konusunda sorumlu ülke olduğunu belirten Peskov, "Rusya, gerektiğinde Orta Doğu'da sürdürülebilir barışın sağlanması için her türlü çabayı gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı 'in İsrail Başbakanı ile yarın görüşeceğini hatırlattı.

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı , dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, 'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

Trump'ın sözde barış planının perde arkası! Amaç Filistin davasını ortadan kaldırmak... TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANININ PERDE ARKASI! AMAÇ FİLİSTİN DAVASINI ORTADAN KALDIRMAK...

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Davut Şenel Davut Şenel

ÜMMET Yazıklar olsun islam ülkelerini yöneten beyni amerikaya bağlı liderlere ! Ümmet 'in birliği şart, hilafeti kaldırmanın cezasını çekiyoruz. #FreeQuds #ZalimIsrailamerika

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cevapla 29.01.2020 15:20
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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