Son dakika: Rusya'dan Trump'ın "Filistin'i bölme planı" hakkında ilk açıklama
Rusya'dan ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı ile Filistin’i açıkça bölmeyi amaçlayan skandal karar hakkında ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını "incelemeye" devam ettiklerini belirterek, "Rusya, gerektiğinde Orta Doğu'da sürdürülebilir barışın sağlanması için her türlü çabayı gösterecek." dedi.Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin sunduğu teklifin, Filistin tarafından kesinlikle kabul edilmediğine dikkati çekti.
Sözcü Peskov, "Bu bilgileri analiz etmeye ve Beyaz Saray yönetimi tarafından hazırlanan planı incelemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Rusya'nın Orta Doğu meselesinin çözümü konusunda sorumlu ülke olduğunu belirten Peskov, "Rusya, gerektiğinde Orta Doğu'da sürdürülebilir barışın sağlanması için her türlü çabayı gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yarın görüşeceğini hatırlattı.
TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI
ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.
Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.
Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.
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ÜMMET Yazıklar olsun islam ülkelerini yöneten beyni amerikaya bağlı liderlere ! Ümmet 'in birliği şart, hilafeti kaldırmanın cezasını çekiyoruz. #FreeQuds #ZalimIsrailamerikacevapla 29.01.2020 15:20
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