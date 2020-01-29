Son dakika: Husiler Aramco tesislerini vurdu
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
Reuters'ın son dakika haberine göre... Yemen'deki Husi milislerinin Suudi Arabistan’da Aramco petrol tesisleri ve Abha havalimanını hedef aldıkları belirtildi.
İç savaş ülkesi Yemen'de Suudi Arabistan'ın desteklediği merkezi hükümete karşı çarpışan İran destekli Husiler, bir kez daha füzeli saldırılar düzenledi.
PETROL TESİSİNE SALDIRDI
Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan'ın en büyük iki petrol tesisini vuran isyancı grup, bu kez Cizan'daki petrol tesisine saldırdığını duyurdu.
FÜZELER ATILDI
Grup tarafından yapılan açıklamada ayrıca Abha Havalimanı, bir askeri üs ve diğer hedeflere de füzeler atıldığı belirtildi. Suudi Arabistan medyasında henüz saldırılarla ilgili bir haber yok.
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