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Son dakika: Husiler Aramco tesislerini vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
SUUDİLER ŞOKTA! İKİ NOKTA VURULDU

Reuters'ın son dakika haberine göre... 'deki Husi milislerinin ’da Aramco tesisleri ve Abha havalimanını hedef aldıkları belirtildi.

İç savaş ülkesi 'de 'ın desteklediği merkezi hükümete karşı çarpışan destekli , bir kez daha füzeli saldırılar düzenledi.

PETROL TESİSİNE SALDIRDI

Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan'ın en büyük iki tesisini vuran isyancı grup, bu kez Cizan'daki petrol tesisine saldırdığını duyurdu.

FÜZELER ATILDI

Grup tarafından yapılan açıklamada ayrıca Abha Havalimanı, bir askeri üs ve diğer hedeflere de füzeler atıldığı belirtildi. Suudi Arabistan medyasında henüz saldırılarla ilgili bir haber yok.

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