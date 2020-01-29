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Türkiye'nin sınır dışı ettiği terörist tutuklandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.01.2020
TÜRKİYE'NİN SINIR DIŞI ETTİĞİ TERÖRİST TUTUKLANDI

Türkiye, DEAŞ'lı teröristleri sınır dışı etmeye devam ediyor. Türkiye'den sınır dışı edilen Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçıdan biri Fransa'da tutuklandı.

Fransız basınındaki haberlerde, 3 çocuğuyla sınır dışı edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan 30 yaşlarındaki kadın teröristin Paris'te hakim karşısına çıktığı ve tutuklandığı belirtildi.

Kadın terörist hakkında aynı zamanda soruşturma açıldığı bilgisi paylaşılarak, Suriye'deyken ülkenin kuzeydoğusundaki YPG/PKK'lıların kampında tutulduğu aktarıldı.

İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği bildirilmişti.

Suriye'de DEAŞ'a mensup, 300'ü çocuk olmak üzere 450 Fransız vatandaşının bulunduğu belirtiliyor.

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