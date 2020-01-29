29 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD'nin sözde barış planına tepkiler çığ gibi büyüdü!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.01.2020
ABD'NİN SÖZDE BARIŞ PLANINA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ!

Irak , ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planına tepki göstererek, başkenti olacak bağımsız Filistin devletini desteklemeleri konusunda Arap ve Müslümanlara çağrıda bulundu.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Filistinli kardeşlerinin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla garanti altına alınan meşru haklarıyla, topraklarına ve evlerine dönme haklarının yanında olduğu vurgulandı.

ve 'nın işgal altında olduğu hatırlatılan açıklamada, tüm Müslümanların ve Arapların, başkenti Kudüs olacak bağımsız bir Filistin devletinin kurulması, Lübnan ve Suriye'de işgal altında bulunan topraklarının geri alınması konusunda Filistinlilere destek vermeleri gerektiği ifade edildi.

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI
ABD Başkanı Donald Trump dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN