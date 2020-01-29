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Katar'dan Filistin'e detsek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
KATAR'DAN FİLİSTİN'E DETSEK

yönetimi, işgal altındaki topraklarında sürdürülebilir ve adil barışın tesisini hedefleyen tüm çabaları desteklediğini belirterek, "Başkenti olan, 1967 sınırlarında bağımsız Filistin Devleti'ni kurma hakkı korunmadığı sürece barışın kalıcı olmayacağını" vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası meşruiyete ve Birleşmiş Milletler'in () aldığı ilgili kararlara bağlı kalındığı müddetçe yönetiminin, meselesinin ve Arap- çatışmasının çözümü için sarfettiği çabaları takdir ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Filistin ile İsrail arasında 70 yılı aşkın bir süredir devam eden çatışmanın çözümünün ilgili tarafların ciddi ve doğrudan müzakerelere girmesiyle başarıya ulaşacağı kaydedilen açıklamada, Arap ülkelerinin tamamının daha önceden Arap Barış Girişimi'ni benimsediği hatırlatıldı.

Filistin meselesinin çözümü için Katar'ın gereken yardımı yapmaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, "Filistin halkının başkenti olan, 1967 sınırlarında bağımsız Filistin Devleti'ni kurma hakkı korunmadığı sürece barışın kalıcı olmayacağına" da işaret edildi.

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

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